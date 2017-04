Sarlat : une femme grièvement brûlée à cause d'un feu de gazinière

Une femme a été grièvement brûlée ce lundi après-midi à Sarlat en Dordogne. Un feu de gazinière serait à l'origine de l'incendie.

Une habitante de Sarlat a été grièvement brûlée ce lundi après-midi vers 14h50 à cause d'un incendie dans son habitation située au lieu dit Foual. C'est sa gazinière qui s'est embrasée pour une raison encore indéterminée. Le feu a rapidement gagné la hotte . La jeune femme âgée de 32 ans, a été grièvement brûlée au deuxième degrés aux bras, au ventre et au dos. La victime a été transportée par hélicoptère au CHU de Bordeaux.

Chaque année, selon les chiffres de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, cinq millions de personnes ont recours aux urgences à cause d'accidents domestiques. 20 000 personnes décèdent chaque année à cause d'accidents de ce type.