Dordogne : une femme meurt dans l'incendie de sa maison à Mouleydier

La femme de 37 ans vivait dans cette maison de Mouleydier avec sa compagne et ses quatre enfants depuis près de trois ans. Son corps a été retrouvé ce samedi matin sous les décombres.

La maison d'une famille de six personnes s'est embrasée dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre à Mouleydier, avenue de la gare . Les pompiers sont intervenus vers 2h30 du matin et ont pu évacuer rapidement une femme de 33 ans et ses quatre enfants mais sa compagne manquait à l'appel. Après de longues recherches, son corps a été trouvé en début de matinée sous les combles.

Quatre enfants évacués

Les quatre enfants, dont le plus jeune est âgé de 3 ans, et leur maman ont été transportés à l'hôpital de Bergerac mais ne sont pas blessés. La famille vivait ici depuis près de trois ans. Les deux femmes avaient pour projet de se marier très prochainement. Elles devaient également déménager d'ici quelques semaines et envisageaient de mettre en place une maison d'accueil pour personnes âgées. 16 pompiers et six véhicules sont intervenus sur cet incendie dont on ne connait pas l'origine pour le moment. Une enquête a été ouverte par les gendarmes de Bergerac.