Dordogne : une femme traînée sur deux mètres par une voiture à Agonac

Une dispute a éclaté dans un bar d'Agonac, au nord de Périgueux, jeudi 22 août. Un homme s'est garé sur une place réservée aux handicapés et a été interpellé par une cliente parce qu'il n'avait pas de macaron sur son tableau de bord. Il était ivre et sera poursuivi pour blessures involontaires.

Agonac, France

Une femme a été traînée sur deux mètres par une voiture à Agonac, au nord de Périgueux. Les faits ont eu lieu le jeudi 22 août, vers 19 heures. Le mis en cause, conducteur de la voiture, était ivre au moment des faits.

Vers 19 heures ce jeudi 22 août, un homme de 48 ans se gare devant un bar à Agonac, sur une place réservée aux personnes handicapées. Il est en état d'ivresse et n'a pas de macaron sur son tableau de bord. Dans le bar, une femme lui fait remarquer et très vite, le ton monte entre les deux clients. A tel point que d'autres viennent s'interposer. Entre temps, le mis en cause consomme de nouveau de l'alcool et décide de quitter les lieux.

Etat d'ivresse et de récidive

La femme avec qui il vient de se disputer l'en empêche. Elle s'accroche à la fenêtre du conducteur et se fait traîner sur deux mètres. Cette femme de 56 ans souffre d'une entorse à la cheville et d'une contusion au genou. Une incapacité totale de travail (ITT) de six jours lui a été prescrite.

Les gendarmes de Mareuil ont finalement interpellé l'homme mis en cause, qui a reconnu les faits. Il est poursuivi pour blessures involontaires avec pour circonstance aggravante son état d'ivresse et de récidive. En 2018, il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Il sera convoqué au tribunal de Périgueux en janvier 2020.