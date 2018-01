Une habitante de Coulounieix Chamiers a sauvé sa voisine, une vieille dame d'environ 85 ans, ce mercredi après-midi. C'est en l'entendant appeler au secours qu'elle, et une autre voisine, se sont aperçues que la victime se noyait dans un bassin de son jardin

Coulounieix-Chamiers, France

Cette histoire de sauvetage in extremis hier à Coulounieix Chamiers. Vers 17h13, les pompiers ont été appelés car une vieille dame d'environ 85 ans était en train de se noyer dans un bassin rempli d'eau situé dans son jardin, rue Louis Blériot. La vieille dame appelait à l'aide, elle hurlait "au secours".

En entendant ses cris, une première voisine s'est précipitée en courant pour rassurer l'infortunée. "Ne bougez pas" a-t-elle hurlé, avant d'aller chercher du renfort.

La rue Louis Blériot à Coulounieix Chamiers - Capture d'écran Google Street

Véronique, une autre voisine âgée de 44 ans, l'a alors immédiatement rejoint. Les deux femmes se sont précipitées dans le jardin de la nonagénaire, bloquée au fond du bassin rempli d'eau, frigorifiée, et expliquant qu'elle allait mourir.

"J'ai dit à ma fille de garder ses petits frères, et je suis partie en courant rejoindre la dame" dit Véronique

La dame âgée se trouvait tout en haut du terrain, dans une espèce de "compost" rempli d'eau, avec sa canne. Les deux sauveteuses improvisées ont alors tenté de la faire sortir. Mais en vain. Elles ont donc appelé les pompiers et le SAMU. Et elles ont finalement réussi à l'extraire quelques instants plus tard.

Les pompiers sont ensuite arrivés et ont pris en charge la vieille dame, blessée et qui était en hypothermie avant de la transporter à l'hôpital.