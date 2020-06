Dordogne : une homme de 24 ans chute dans les escaliers du clocher de l'église de Saint-Astier

Un jeune de 24 ans a chuté dans les escaliers du clocher de l'église de Saint-Astier, en Dordogne, ce mercredi matin vers 10h. Il venait pour une opération de nettoyage. L'accès étant difficile, les pompiers ont mobilisé l'équipe du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux

Un employé municipal de 24 ans de la ville de Saint-Astier, à l'ouest de Périgueux, en Dordogne, a glissé alors qu'il nettoyait les escaliers du clocher de l'église de la ville.

C'était ce mercredi matin vers 10h. Il a chuté de quatre marches et a été sérieusement blessé. Les pompiers sont donc toujours mobilisés sur place, notamment avec le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, car l'accès aux escaliers est très difficile. L'homme va donc être évacué via l'extérieur du clocher, place de l'église.