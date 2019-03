Dordogne : une information judiciaire ouverte contre un homme soupçonné d'avoir volé chez des personnes âgées

Saint-Aulaye, France

Une information judiciaire pour vols aggravés et tentatives de vols a été ouverte dans l'enquête sur 12 vols commis chez des personnes âgées du côté de Saint-Aulaye et dans une commune voisine entre le 16 février et le 4 mars.

Un homme de 48 ans habitant de La Roche Chalais a été interpellé jeudi matin dans cette affaire. Il nie les faits, mais il dort depuis en prison.

Son mode opératoire était toujours le même. Il rentrait par des portes restées ouvertes chez des personnes âgées pour les voler... Si la personne âgée le surprenait, il prétextait alors vouloir leur proposer un service ou chercher quelqu'un.

L'homme avait déjà été condamné pour des vols similaires en 2017 dans la région de Lyon.