Dordogne : une jeune femme de 21 ans condamnée pour avoir volé près de 2000€ de chèques à ses parents

Une jeune femme de 21 a été condamnée lundi soir par le tribunal judiciaire de Bergerac à quatre mois de prison avec sursis, pour avoir volé pour près de 2000 euros de chèques à ses parents. Tout est parti d'une plainte pour un vol de chèques. L'affaire remonte à 2018, à Saint-Martial-de-Nabirat, en Périgord Noir. Une dame s'aperçoit que des chèques de son carnet ont disparu. Elle pense l'avoir perdu, et la banque lui dit de porter plainte au cas où. Mais cela suffit pour que les gendarmes enquêtent.

En tout, 31 chèques ont servi en quatre mois, pour payer 1876€ d'achats, chez Pimkie, chez le coiffeur, ou encore dans des pharmacies et des grandes surfaces. Et les gendarmes se rendent compte que c'est la fille de la victime qui a pris les chèques en secret. La jeune femme de 21 ans est à l'époque étudiante à Périgueux, et elle dira aux enquêteurs qu'elle avait en tête de passer le concours de gendarme. Tout en dépensant sans compter dans une dizaine de magasins de Sarlat, Périgueux, Trélissac et Boulazac, avec le chéquier de ses parents.

Pimkie, grandes surfaces, pharmacies, et site en ligne

Les enquêteurs se rendent compte qu'elle a aussi subtilisé six chèques à une de ses amies, pour un total de 153€, et payé avec la carte bancaire de la mère d'une connaissance, pour 329€ d'achats sur le site de shopping en ligne Wish. Plusieurs magasins ont porté plainte, puisque la banque n'a pas honoré le paiement des chèques. Mais les parents ont accepté de payer une partie des factures.

La jeune femme, qui n'avait pas de casier judiciaire, ne s'est pas présentée à l'audience, elle a été représentée par son avocate. Elle travaille aujourd'hui en CDI dans une boulangerie du Lot, et elle rembourse chaque mois 80€ à ses parents. Le procureur a requis cinq mois de prison avec sursis. Il a été en partie suivi par le tribunal, qui a condamné la jeune femme à quatre mois de prison assortis d'un sursis simple.