Dordogne : une joggeuse tombe nez à nez avec un homme en train de se masturber

Une joggeuse qui faisait son footing à Champcevinel lundi 3 juillet est tombée nez à nez avec un homme en train de se masturber. En garde à vue, il a reconnu les faits, mais a expliqué qu'il pensait être seul

Lundi 3 juillet, une sexothérapeute fait son footing habituel. Lorsque soudain, elle tombe quasiment nez à nez avec un jeune homme de 27 ans. Il est en train d'assouvir un plaisir personnel. Il se masturbe ostensiblement entre les arbres.

Le lendemain, la joggeuse donne le signalement de cet homme aux gendarmes qui mettent rapidement un dispositif en place dans le secteur avec des militaires en civil.

Le véhicule de l'exhibitionniste est rapidement repéré. Et l'homme est interpellé. Il s'agit d'un jeune homme qui vit et travaille dans le secteur inconnu jusque là de la justice. En garde à vue, il a reconnu les faits et il a expliqué aux gendarmes qu'il pensait à ce moment là être seul. Et qu'il n'avait pas vu la joggeuse arriver et qu'il n'avait en aucun cas voulu s'exhiber. L'homme a depuis été relâché. Une expertise psychiatrique devrait être demandée.

Le parquet doit maintenant dire s'il poursuit ou non le jeune homme ou s'il classe l'affaire sans suite.