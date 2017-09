Dordogne : une lycéenne de 16 ans se tue après un accident de moto

Une lycéenne de 16 ans s'est tuée alors qu'elle roulait sur une petite moto ce lundi vers 17h40 à Port Sainte Foy et Ponchapt, en Dordogne. Elle aurait glissé avant de heurter le trottoir

La jeune fille roulait sur la route de Bordeaux, au niveau du rond point de la D 708 et de la D936. Elle a alors dérapé sur la chaussée humide 35 mètres après le rond-point. Malgré sa vitesse relativement limitée, elle est tombée lourdement, heurtant le trottoir. Selon les premières constatations, la route était très humide, et de la boue grasse était présente à cette endroit. La jeune fille a été éjectée de sa moto. Elle est tombée sur le trottoir et aurait heurté un lampadaire.

Malgré le port du casque, la lycéenne, née à Libourne et habitante de Montcaret est finalement décédée. Les pompiers ont bien sûr tout fait pour la sauver, mais en vain. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Bergerac pour tenter de comprendre ce qui s'est vraiment passé.