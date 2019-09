Dordogne : une manifestation contre les féminicides organisée à Ribérac

Ribérac, France

L'association Femmes Solidaires organise une manifestation contre les féminicides sur le marché de Ribérac ce vendredi. 101 femmes ont été tuées par leur compagnon depuis le début de l'année en France. Les femmes sont invitées à venir à la manifestation vêtues de noir.

Deux manifestations avaient déjà été organisées à Périgueux, dont une le 27 juillet dernier. A l'époque, 81 femmes avaient déjà été tuées par leur compagnon.

Le 27 juillet dernier, une quarantaine de femmes s'étaient allongées par terre sur le marché de Périgueux © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

L'association Femmes solidaires rappelle que désormais, une femme meurt tous les deux jours sous les coups d'un homme. Elle doute de l'efficacité du grenelle sur les violences conjugales ouvert ce mardi par le gouvernement.

Et demande plus de moyens financiers, judiciaires et préventifs. Notamment des sanctions "significatives", et un hausse du budget alloué à la lutte contre les féminicides.

L'association Femmes solidaires tiendra donc un stand sur le marché de Ribérac ce samedi à partir de 10h30. Le 27 juillet dernier, une quarantaine de femmes s'étaient allongées par terre en plein marché de Périgueux, place de l'ancienne mairie.