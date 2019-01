Dordogne : une marche blanche en hommage à Natanael tué à Nantheuil

Le jeune homme de 19 ans originaire de Dussac pilotait son scooter sur la départementale 707 à hauteur de la commune de Nantheuil quand il a été percuté par un fourgon. L'automobiliste de 39 ans était ivre et a été mis en examen notamment pour homicide involontaire en état d'ivresse.

"C'était notre meilleur ami, c'était comme un frère". Ce sont les mots de Julien Mendès. Il est l'un des organisateurs de la marche blanche prévue samedi 26 janvier à 14 heures 30 à Nantheuil, là où s'est déroulé l'accident dont a été victime Natanael, 19 ans, percuté par un fourgon alors qu'il roulait avec son scooter sur la départementale 707 dans la soirée du vendredi 18 janvier.

Le cortège se rassemblera donc ce samedi dès 14 heures sur les lieux de l'accident pour la minute de silence et se dirigera sur l'aire de co-voiturage du Saint Roch pour se rendre à Thiviers devant l'église.

"Ce n'est pas quelqu'un qu'on connait à peine, il venait souvent chez moi, on était tout le temps en soirée ensemble" explique Julien Mendès, un ami de Natanael.

Le conducteur du fourgon, un homme de 39 ans, roulait avec 1.5g d'alcool dans le sang et a été mis en examen pour homicide involontaire par conduite d'un véhicule avec plusieurs circonstances aggravantes : conduite en état d'ivresse, délit de fuite et non assistance à personne en danger.