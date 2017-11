Dordogne : Une mère de famille et ses cinq enfants réussissent à sortir de leur maison en feu

La maison d'une famille de Razac-sur-l'Isle en Dordogne a entièrement brûlé cette nuit. La mère de famille et ses cinq enfants ont réussi à sortir de l'habitation. Il n'y a aucun blessé. Dans la commune, la solidarité s'est très vite mise en place.

Un incendie a ravagé une maison de Razac-sur-l'Isle en Dordogne, la nuit dernière. Le feu a pris vers 5h du matin dans une habitation au lieu-dit "Chauffre". La famille qui y résidait, une mère et ses cinq enfants, ont réussi à sortir à temps. Il n'y a aucun blessé. Quand les pompiers des casernes de Périgueux et Saint-Astier sont arrivés sur place, les flammes embrasaient déjà le premier étage de la maison. Malgré la mise en place de deux lances et de la grande échelle, le feu s'est propagé à l'ensemble du bâtiment.

Six enfants de 4 à 16 ans

Trois autres personnes, des amis de la famille, étaient également à l'intérieur de la maison. Ils ont eux aussi pu quitter la maison sans être blessés. La maire de la commune, Bernadette Paul, s'est rendue sur place avec deux de ses adjoints. Ils ont immédiatement ouvert la boutique solidaire de Razac pour trouver des vêtements pour toute la famille.Il faisait en effet très froid ce matin, pas plus de 5 à 6 degrés. La mère et ses cinq enfants âgés de 4 à 16 ans, ont été accueillis par la famille des propriétaires de la maison. On recherche actuellement une solution de relogement pour cette famille nombreuse.

Ce sont les pompiers des casernes de Périgueux et Saint-Astier qui sont intervenus - Photo J.Feydel BCOM SDIS 24