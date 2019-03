Dordogne : une montgolfière chute en plein atterrissage d'urgence

Trois passagers d'une montgolfière et leur pilote se sont fait une grosse frayeur samedi 23 mars : ils ont dû se poser en urgence pour éviter les arbres, et la montgolfière a chuté pendant la manœuvre.

Doissat, France

Plus de peur que de mal pour trois passagers d'une montgolfière et leur pilote, hier samedi 23 mars. En début de soirée, alors qu'ils terminaient leur promenade dans les airs, ils ont dû atterrir en urgence à Doissat, au sud de Belvès, et la manœuvre s'est avérée plus compliquée que prévue.

Ils voulaient atterrir à Saint-Laurent-la-Vallée, mais ont tenté de se poser dans un champ rapidement pour éviter de terminer dans les arbres un peu plus loin. La montgolfière est tombée en pleine manœuvre, au lieu-dit La Bacaresse. Heureusement, rien de grave pour les passagers et le pilote du ballon. Deux personnes sont blessées au niveau des chevilles, les autres vont bien. Les pompiers les ont pris en charge et les ont transporté à l'hôpital de Sarlat.

La brigade de gendarmerie des transports aériens s'est rendue sur place ce matin pour entamer une enquête pour essayer de mieux comprendre ce qu'il s'est passé.