Dordogne : une personne arrêtée à Brantôme après un début d'incendie dans une maison

14 pompiers de Dordogne sont intervenus ce jeudi 16 avril, vers 19 heures, à Brantôme pour un début d'incendie. Une personne a mis le feu à la cuisine et dans le salon dans une maison au lieu dit Le moulin de Lombraud. On ignore pour le moment s'il s'agit du locataire de cette maison ou non. Cette personne a été arrêtée et placée en garde à vue.

20m2 ont été détruits dans cette maison qui était très enfumée à l'arrivée des secours. Le feu a été rapidement éteint par les secours. Il n'y a pas eu de blessé.