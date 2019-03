Dordogne : Une rave party improvisée tourne court à Ajat

Ajat, France Dordogne

Le bruit des basses l'empêchait de dormir, ainsi que les voitures qui tournaient dans sa cour. Alors cette habitante d'Ajat propriétaire du terrain occupé par cent cinquante teufeurs a fini par appeler les gendarmes. Mais pourtant elle a l'habitude. C'est la troisième fois que son terrain est occupé pour ce genre de rassemblement. L'avant dernière fois, c 'était au mois d’août et elle s'inquiétait des risques d'incendie mais là,c'est simplement le bruit qui l’empêchait de dormir et les voitures qui tournaient et atterrissaient dans sa cour car leurs conducteurs ne trouvaient pas le chemin de cette fête improvisée. Les gendarmes de Savignac les Eglises et Périgueux sont arrivés, ont établi un périmètre de sécurité et demandé aux participants de baisser le son.

une dizaine de conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants et à l'alcool

Et dimanche matin, avec les militaires de la Bachellerie, ils ont contrôlé les voitures sortant de ce rassemblement. A l'arrivée, cinq automobilistes conduisaient en ayant fait usage de stupéfiant, quatre avaient trop bu et un dernier roulait sans permis . La propriétaire du terrain a porté plainte car les organisateurs de la rave n'avaient pas demandé d'autorisation.