Dordogne : une septuagénaire agressée par un cueilleur de champignons

Mardi soir, alors qu'elle se promenait dans son bois avec ses deux chiens, Marie-Noëlle, une habitante des Piles au nord de Périgueux a été agressé par un homme. Il était en train de cueillir des champignons sur ce site privé.

Elle est encore choquée par le traumatisme qu'elle a subi. Marie-Noëlle habite une petite maison dans les bois du côté des Piles, à une quinzaine de kilomètres au nord de Périgueux. Mardi 27 septembre, vers 18h, elle décide d'aller se promener avec ses chiens dans la forêt de deux hectares qui prolonge son jardin. Un terrain privé. "Je voulais voir s'il y avait quelques cèpes pour préparer une omelette," raconte cette femme de 71 ans.

Traînée au sol sur par son agresseur

A peine entrée dans la forêt, à 150 mètres de sa maison, l'un des deux chiens se met à aboyer. "C'est là que j'ai vu un homme qui dressait un bâton en l'air et qui frappait sur mon chien. Je me suis avancée et j'ai reconnu l'homme qui m'avait verbalement agressée mi-juin, au même endroit." Un trentenaire aux cheveux mi-longs. Marie-Noëlle lui a demandé de poser son bâton mais l'homme a continué ses menaces, il a même pris un autre bâton pour le lever en direction de la retraitée.

"Je me suis protégée avec mon propre bâton de marche mais l'homme a voulu me le prendre. Je ne l'ai pas lâché. Il m'a poussé au sol et je suis tombé. Il m'a traîné au sol avec mon bâton dans une main et mon chien attaché à sa laisse dans l'autre." Jean-Marie, le mari de Marie-Noëlle est alors arrivé sur place, alerté par les aboiements. "J'ai compris qu'il se passait quelque chose de louche, mais quand l'homme m'a vu il a fui. Ça doit être un courageux !"

Sept jours d'arrêt

Marie-Noëlle a été blessée. Elle souffre de traumatismes sur le côté droit au niveau de l'épaule et du bras, elle doit porter une minerve. Le médecin lui a délivré un arrêt de sept jours. Depuis cet agression, elle n'est pas retournée dans son bois. La gendarmerie de Savignac-les-Eglises a de son côté ouvert une enquête. "Je trouve dommage qu'un propriétaire d'un bois ne puisse pas aller sur son propre terrain cueillir des champignons comme on cueille des tomates dans son jardin. Il y a une forêt domanial tout près, pourquoi les gens n'y vont-ils pas ?" . Contre les vols, une centaine de gardes embauchés gratuitement par des propriétaires surveillent aujourd'hui les domaines privés des Périgourdins.