Dordogne : une manifestation contre les "féminicides" entre les étals de légumes et les poulets rôtis

Pour rendre hommage aux 102 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année en France, les militantes de Femmes Solidaires se sont allongées au milieu des étals du marché de Ribérac, et des panneaux rappelant les noms des victimes

Ribérac, France

C'est la troisième manifestation en Dordogne contre les féminicides. Après Périgueux les 27 juillet et 31 août, l'association Femmes-Solidaires avait choisi le marché de Ribérac, ce vendredi 6 septembre, pour dénoncer les meurtres de femmes par leur compagnon ou ex-conjoint. Selon le décompte des associations, 102 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon depuis le début de l'année en France.

Je vis dans l’angoisse de le croiser, et qu'il me tue" - Maria

Une trentaine de militantes de Femmes-solidaires se sont allongées au beau milieu des stands de légumes, pour rendre hommages aux victimes, avant de brandir des pancartes rappelant les noms de ces femmes tuées depuis le début de l'année. Parmi les manifestantes, Maria (son prénom a été changé) est venue dire son inquiétude personnelle : elle est séparée d'un compagnon violent depuis à peine quatre mois, et vit dans l’angoisse de le croiser d'ici le procès "j'ai peur qu'un jour, mon nom soit sur ce panneau."

Pour chaque victime, Femmes Solidaires a réalisé une pancarte © Radio France - Harry Sagot

Depuis le début de cette année 2019 en Dordogne, les policiers et gendarmes ont recensé 310 cas de violences "intra-familiales", essentiellement pour des femmes victimes, et un "Grenelle contre les violences conjugales" a commencé mardi dernier, pour se terminer le 25 novembre. Il a permis de faire la promotion du 39-19, le numéro de téléphone anonyme et gratuit pour signaler les soupçons de maltraitance, mais sinon la présidente de Femmes Solidaires, Pascale Martin, "ne vois pas bien à quoi il va servir".

Chaque année, environ 20.000 hommes sont condamnés en France pour des violences conjugales.