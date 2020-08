Dordogne : une septuagénaire isolée sans téléphone, ni internet, depuis début juillet à Tocane

Depuis le 6 juillet, Maryvonne vit sans téléphone, sans connexion internet et sans télévision. Sa ligne a été coupée à cause d'un problème sur un câble enterré. Après avoir sollicité à plusieurs reprises l'opérateur Orange rien n'a été fait.

La ligne téléphonique de Maryvonne ne fonctionne plus depuis le 6 juillet

Depuis début juillet, Maryvonne vit presque coupée du monde. Sa ligne téléphonique et sa connexion internet ne fonctionnent plus. Pour passer un coup de fil, elle doit prendre son téléphone portable et aller au bout de son jardin, là où il y a du réseau.

"Si je tombe, je ne peux prévenir personne"

Mais la situation ne peut plus durer, la septuagénaire souffre de Neuropathie, une maladie qui rend ses déplacements compliqués. "S'il y a un incendie, si je tombe, je ne peux prévenir personne" alerte-t-elle.

Elle a contacté à plusieurs reprises le fournisseur Orange pour trouver une solution, elle a envoyé un courrier recommandé, elle a même sollicité sa mairie, sans succès. Elle se sent abandonnée par son opérateur.

Reportage chez Maryvonne sans téléphone depuis le 6 août Copier

Contacté par France Bleu, Orange promet d'intervenir dès la fin de semaine pour rétablir la ligne. Il pourrait y avoir jusqu'à 10 foyers concernés par cette coupure.