Dordogne : une vingtaine d'agriculteurs condamnés par la cour d'appel de Bordeaux

Sarlat-la-Canéda, France

En août 2015, 200 agriculteurs avaient manifesté à Sarlat pour un meilleur prix du lait et de la viande. Ils avaient lâché des cochons dans les allées d'une grande surface, pris des produits étrangers dans les rayons pour les offrir aux consommateurs et déversé du lisier sur les parkings. Une vingtaine d'agriculteurs avait été poursuivie et jugée par le tribunal correctionnel de Bergerac en janvier. Ils avaient été relaxés mais le parquet avait fait appel. La cour bordelaise a été moins indulgente. Chacun d'entre eux est condamné à 400 euros d'amende avec sursis pour les dégradations et 800 euros avec sursis pour les vols. Ils devront aussi verser 17 000 euros pour les dégâts occasionnés à Lidl ou Casino. Les agriculteurs concernés n'ont pas souhaité s'exprimer.