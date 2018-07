Un Périgourdin de 52 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour tentative de meurtre ce mardi 10 juillet. Dans la soirée de samedi à Montpon-Ménestérol, il aurait grièvement blessé un homme en le frappant à coup de crosse d'arme à feu.

Mussidan, France

Le parquet de Périgueux a mis en examen et placé en détention provisoire un Périgourdin de 52 ans pour tentative de meurtre ce mardi. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, il aurait grièvement blessé un quadragénaire à l'aide d'une crosse d'arme à feu.

La victime, un Mussidanais de 47 ans a été hospitalisée en urgence à Périgueux. Il aurait reçu deux violents coups de crosse d'arme à feu, vraisemblablement un pistolet à grenaille.

Son fils avait été giflé

Samedi soir, le fils de l'agresseur participe à une fête d'anniversaire. Après un différent, le jeune homme de 20 ans reçoit une gifle de la part de la victime. L'homme téléphone à son père qui se rend sur place au plus vite.

Furieux, le père aurait directement porté les coups et serait reparti aussitôt. Ce sont les invités qui ont prévenu les secours et la gendarmerie.

En garde à vue, le suspect a avoué les coups au niveau du crâne de la victime. Il nie par contre avoir tiré sur la victime.