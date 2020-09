Dordogne : Véronique recherche désespérément un toit après l’incendie de son logement à Creysse.

Le logement de ce couple, locataire à Creysse, a été détruit par un incendie le 29 août dernier. Depuis, ils font au jour le jour et se retrouvent dehors au moins jusqu'à la fin octobre.

Le vingt-neuf août au soir, Véronique Evrard et son mari se sont retrouvés à la rue. La maison qu'ils louaient à Creysse venait d'être très endommagée par un incendie. Au vu de l'état du logement, il a fallu se mettre en quête d'un toit. En attendant, ce furent d'abord les amis, puis une sœur à Souillac, un gîte et l'appartement de leur fils parti dormir ailleurs, puis à nouveau un gite mais le 25 septembre prochain à midi il faudra rendre les clefs et Véronique ne trouve rien.

L'intérieur de la maison a été très endommagé. - Véronique Evrad

Cette garde communale a tapé à toutes les portes. La mairie de Creysse a appuyé sa demande auprès des offices HLM. Il y a bien un chalet qui pourrait accueillir le couple et ses deux petits chiens mais pas avant la fin octobre. Alors Véronique lance un appel un peu comme une bouteille à la mer. Apres l'incendie, des gens formidables nous ont envoyé des vêtements, des meubles et je voudra les remercier explique Véronique. Mais là ce qui lui manque, c'est un toit. Avec son mari, elle dispose d'un budget de 650 euros mensuels pour ce logement avec un petit jardin pour ses deux chiens. Elle a même une personne qui se porte garante car, avec la crise sanitaire, son époux a perdu son emploi dans la restauration.. Un toit pour nous aujourd’hui, c'est l'or le plus précieux explique Véronique.