Dordogne : vexé d'avoir été sorti de boîte de nuit, il menace des clients et les videurs avec un couteau

Un Périgourdin de 19 ans a menacé ce dimanche matin des clients et les videurs d'une boite de nuit de Périgueux avec un couteau. Heureusement, il n'a blessé personne. Les videurs ont réussi à le désarmer.

Vexé d'avoir été sorti manu militari par les videurs de la boite de nuit de Périgueux, ce jeune homme de 19 ans a menacé d'autres clients et les videurs avec un couteau. Ce dimanche matin, vers 4 heures du matin, le jeune Périgourdin, qui avait quelques verres dans le nez, déclenche une bagarre avec un autre client. Trop ivre, il tombe sur un deuxième. Ce qui déclenche une deuxième altercation.

Un coup de couteau au videur

Le jeune s'emballe et met trois coups de poing dans le visage du deuxième client. Les videurs alertés sortent le jeune de 19 ans. Mais celui-ci n'en a pas terminé. Il sort un couteau à crans et commencent à menacer plusieurs clients et les videurs. Il ira jusqu'à vouloir donner un coup de couteau au videur, finalement esquivé.

Les videurs arrivent difficilement à le désarmer. Ce dernier prend la fuite mais revient devant la boite de nuit quelques minutes plus tard, où les policiers sont arrivés. Il essaye de prendre la fuite mais il est vite rattrapé par les forces de l'ordre.

Après une journée en dégrisement, le jeune de 19 ans avouera avoir beaucoup bu ce soir-là mais ne se souvient de rien d'autres. Il sera convoqué au tribunal pour violences avec arme le 14 février.