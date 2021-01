Dordogne : vingt pneus crevés en quelques mois dans un lotissement de Bassillac

Bassillac et Auberoche

Que se passe-t-il dans le lotissement Les Bordes-2 à Bassillac, tout près de Périgueux ?

Depuis plusieurs mois, les riverains retrouvent parfois leurs pneus crevés. Plus d’une vingtaine de crevaisons depuis l’été dernier.

Pour se faire entendre, les riverains ont donc lancé une pétition et une plainte à la gendarmerie a été déposée

Dans le lotissement concerné à Bassillac © Radio France - Antoine Balandra

C’est pourtant un lotissement tranquille, logé entre la maison médicale, l’école et le terrain de foot. Mais depuis le mois d’août. Les habitants se font régulièrement crever leurs pneus lorsqu’ils roulent sur le sens unique de la rue Pierre et Marie Curie. Ils retrouvent à chaque fois des clous biseautés, c’est-à-dire affutés spécialement pour entrer dans les roues. Le facteur, un couple d’entrepreneurs, de retraités. En tout une dizaine de victime pour 20 pneus hors service. Les résidents comme Antoine en ont marre : "Le voisin d'à côté, c'est lui qui a fait la pétition pour le signaler, lui il a percé trois fois, avec des petits clous coupés en deux et repliés pour que cela rentre bien dans les pneus... Ca fait un peu cher" dit-il.

Enquête en cours

Le maire de Bassillac Michel Beylot dit de son côté suivre de très près le problème. "Ce que nous avons fait dernièrement, pour que la gendarmerie puisse faire une enquête de voisinage très poussée, c'est que nous avons demandé aux riverains volontaires de porter plainte, il faut rester vigilants, ce sont des actes à la fois ridicules et dangereux" dit-il.

Après une nouvelle vague récente de crevaisons, les habitants ont donc lancé une pétition déjà signée par de nombreuxf riverains de la rue Pierre et Marie Curie