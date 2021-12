Dordogne : un homme de 37 ans condamné pour avoir agressé des pompiers venus le secourir

Le tribunal judiciaire de Périgueux a condamné ce vendredi 10 décembre un homme de 37 ans à 6 mois de prison ferme aménagés avec détention à domicile et port d'un bracelet électronique. Ce Briviste devait répondre notamment de "conduite d'un véhicule en état d'ivresse", "délit de fuite après un accident", mais également de "violence sur un sapeur-pompier".

Un multirécidiviste

Les faits remontent au 5 juillet 2018, à Terrasson en Périgord noir. Ce soir-là une voiture, qui roule apparemment très vite, finit sa course contre le muret d'une maison. Un homme surexcité en descend et menace de mort tous ceux qu'ils croisent. "Si vous me balancez, je vous plante" aurait-il crié aux témoins. L'homme qui était manifestement en état d'ivresse, a même asséné deux coups de poings au propriétaire du muret endommagé et a même frappé un pompier à qui il a brisé les lunettes, crachant au passage sur ses collègues. Il avait enfin passé ses nerfs sur l'ambulance des pompiers, brisant un rétroviseur. L'individu avait finalement été maîtrisé par le riverain et les pompiers.

Pour la procureur, les faits sont "d'une particulière gravité" et le casier judiciaire du prévenu "révèle un profil de violence". L'homme compte en effet pas moins de sept mentions pour des faits de violences aggravées, atteinte à l'autorité publique, outrages notamment. Le ministère public requiert une peine de 6 mois de prison ferme. L'homme a été condamné à 6 mois de prison, peine aménagée avec maintien à domicile et port d'un bracelet électronique. Il devra verser 125 euros au propriétaire de la maison au titre du préjudice corporel et 500 euros au titre du préjudice moral.