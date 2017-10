Dordogne: forte tension aux urgences de l'hôpital de Bergerac

Une vive tension touche le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac ce dimanche matin. Les urgences sont perturbées. Les policiers sont nombreux sur place et les gendarmes ont envoyé le peloton d'intervention, le PSIG

La tension serait très élevée en ce dimanche matin aux urgences de l'hôpital de Bergerac. Le ton serait monté entre plusieurs personnes de la communauté des gens du voyage.

Tout aurait commencé alors qu'un homme était envoyé aux urgences après une bagarre en boîte de nuit.

Il était accompagné de nombreuses autres personnes. Le ton est donc monté et les urgences sont perturbées en ce dimanche. La police a envoyé quasiment tous ses effectifs disponibles, les gendarmes ont eux envoyé en renfort quatre patrouilles et les hommes du peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG. Le but: éviter que la situation ne dégénère.

Les gendarmes conseillent d'éviter pour l'instant le secteur des urgences. Plus d'information à venir.