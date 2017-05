Dordogne : vous député, que feriez-vous pour le tourisme dans la vallée de l'Isle ?

Que feriez-vous si vous étiez élu député lors des législatives des 11 et 18 juin ? Du 23 mai 2 juin, France Bleu Périgord parcourt les quatre circonscriptions de la Dordogne pour vous demander votre avis. Troisième étape dans la vallée de l'Isle pour y parler tourisme.

A moins de trois semaines des élections législatives des 11 et 18 juin prochain, France Bleu Périgord s’intéresse aux thèmes forts de la campagne dans le département en vous posant cette question : "vous député, que feriez-vous... ?"Que feriez vous, par exemple, pour développer et défendre le tourisme dans la la vallée de l'Isle ?

Un territoire qui se cherche encore, entre Périgueux, aspirateur à touristes mais qui cherche à se renouveler et le reste de la vallée qui doit se battre pour attirer les visiteurs. Au cœur de la vallée, à Mussidan, 2.800 habitants, il n'y a plus un seul hôtel, ils ont tous fermé. On compte moins de cinq restaurants dans la ville, dont celui de Bertrand Saint-Martin, "L'auberge du musée" juste à coté du Musée Voulgres. Le patron de ce restaurant voit passer des Anglais, des Belges tout au long de l'année, mais selon lui Mussidan n'est pas, aujourd'hui, une ville touristique. "C'est un endroit sympathique l'été comme le reste du département mais il n'y a pas d'attrait touristique pur. On vient ici en famille, les gens profitent des activités et des entreprises du secteur."

"Il faudrait une vraie connexion internet" - Chloé Spannuet

Selon Bertrand Saint-Martin il manque un vrai pôle d’attractivité dans la ville ou autour. Il y a bien des petites églises, des entreprises à visiter dans les alentours, mais il faudrait plus de cohésion. Des arguments que Chloé Spannuet à l'office de tourisme a du mal à entendre. Selon elle la mutation est en cours. La fréquentation de l'office de tourisme est hausse constante. Plus de 10.000 personnes ont poussé les portes du bâtiment l'an dernier. La directrice par interim est malgré tout consciente qu'il est possible de faire mieux. "On pourrait développer un peu plus la communication sur le côté glamour du territoire, même s'il est vrai qu'il faut donner un coup de frais à nos petits villages. Il faudrait aussi une vraie connexion internet pour pouvoir développer le tourisme sur ce média et pour pouvoir concurrencer d'autres territoires."

"Le lien entre le patrimoine et la culture, c'est la rivière !" - Patrick Palem

Si la révolution démarre dans le Mussidanais, à Perigueux elle est déjà en marche avec la mise en place de circuits touristiques, le développement du tourisme d'affaire. Pour autant, le jeune président de l'office de tourisme du Grand Périgueux, Patrick Palem reconnait lui aussi qu'il y a des choses à créer pour que toute la vallée de l'Isle bénéficie de l'attractivité de Périgueux. "On peut faire une autoroute du tourisme sur la rivière. Il y a des projets en cours avec la création d'un bateau. Dans cette vallée il y a un élément qui fait le lien entre le patrimoine et la culture, c'est la rivière !" Patrick Palem qui aimerait que le territoire mise encore plus sur son patrimoine. Lui député, il insisterait pour créer un grand ministère du patrimoine et du tourisme.

