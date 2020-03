Dordogne : vous pourrez apporter votre propre stylo pour émarger dimanche aux élections municipales

Il y aura au moins du gel hydroalcoolique dans votre bureau de vote, sinon un point d'eau avec du savon pour se laver les mains. Le ministère de l'Intérieur a décidé une série de mesures de précaution à mettre en place pour le premier tour des élections pour limiter la propagation du Coronavirus.

Ces mesures s'appliquent partout en France mais on le rappelle en Dordogne, à ce jour, seulement trois cas de Coronavirus sont confirmés dans notre département. Un chiffre qui n'a pas bougé depuis ce lundi 9 mars.

Précautions pour les électeurs

Les électeurs pourront apporter leur propre stylo pour émarger et leur propre bulletin de vote. Il faudra garder une distance minimum d'un mètre dans les files d'attente. Si vous le pouvez, la préfecture de Dordogne vous conseille de venir voter hors les heures d'affluences, c'est-à-dire venir en milieu de matinée ou en début d'après-midi.

Précautions pour les membres du bureau de vote

Les personnes qui tiennent des bureaux de vote doivent se laver les mains régulièrement. Ils pourront se laver les mains avant et après le vote grâce à du gel hydroalcoolique ou un point d'eau avec du savon. Il faudra éviter de toucher les pièces d'identité. Les contrôles doivent se faire visuellement autant que possible. La Préfecture rappelle enfin d'éviter les embrassades et les contacts avec les électeurs.