"Dormir sur la dalle pendant la canicule, c'est un enfer"

La chaleur caniculaire monte encore d'un cran. Le département est placé en vigilance rouge à partir de vendredi 10 heures où on attend près de 45 degrés. La Lozère est toujours en vigilance orange. Une vague de chaleur qui touche d'abord les sans-abris. Ils sont en première ligne. C'est le cas de Nicolas. Il est sur Nîmes depuis une quinzaine d'années.

T-shirt noir, chaussure de marche au pied, petite queue de cheval, Nicolas, la trentaine, est assis à l'ombre derrière un abribus : "Je m'occupe en fabriquant des bracelets." Son quotidien est suffoquant depuis plusieurs jours au point qu'il a cartographié les points frais.

"Si on veut prendre l'air il y a les parcs, les supermarchés ou les musées pour bouquiner"

"Je vais à la fontaine sur Jean-Jaurès ou au musée du Vieux-Nîmes" détaille Nicolas. Les fortes températures ont obligé ce passionné de lecture à changer son quotidien. "J'ai des habitudes du côté de la gare sauf que dormir sur la dalle c'est un enfer" insiste Nicolas.

"Le plus dur pour moi c'est le matin. J'avais l'habitude de me rafraîchir et de récupérer sauf qu'en ce moment il fait déjà très chaud à 6 ou 7h."