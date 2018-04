Le SAVU a été crée en 2002 par le procureur de Valenciennes pour venir en aide psychologiquement et juridiquement aux victimes de violences conjugales, sexuelles, de harcèlement scolaire, d'accidents de la circulation ou de cambriolage.

Dans les 48h après les faits ou la révélation des faits l'équipe composée de psychologues, juristes ou éducateurs spécialisés rencontre la victime sur demande de la police, de la gendarmerie, du parquet ou d'associations. Un service joignable 7 jours sur 7 de 13h à 22 la semaine (14h-22h le we).

Une intervention rapide indispensable pour les victimes assure Aurélie Fartek, la responsable du SAVU, notamment dans un Valenciennois où les indicateurs sociaux sont tous au rouge, et où la population peut avoir peur de la machine judiciaire

Les victimes vont se renfermer sur elles même, ne pas entamer les démarches et ne pas faire valoir leurs droits, alors que là l'intervenant va les orienter vers un avocat, un médecin légiste, etc, ce qui va permettre de vivre moins difficilement la situation

Cette intervention dans les 48 heures est aussi fondamentale au niveau psychologique assure la psychologue Sandra Mortier

Plus on va verbaliser tôt le traumatisme, plus l'évolution sera positive, car le risque quand on ne libère pas les choses tout de suite, c'est qu'il y ait une cristallisation de l'agression de l'accident, et que les troubles s'installent plus durablement