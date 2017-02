Dossier de la prison, Gilbert Meyer souhaitait que Colmar garde son statut de capitale judiciaire

"Il fallait que Colmar garde son statut de capitale judiciaire": déclaration de Gilbert Meyer, après la décision du ministère de la justice, de donner le feu vert, à la construction d'une nouvelle maison d'arrêt dans la cité de Bartholdi. Un dossier ficelé par le maire, en secret, pendant six mois.

La ville de Colmar va donc accueillir une nouvelle prison de 550 places. Le ministère de la Justice a dévoilé ce jeudi la liste des 21 sites retenus, de nouveaux établissements pénitentiaires pour lutter contre la surpopulation carcérale. Colmar fait donc partie des villes retenues.

Au départ, c'était Strasbourg qui devait rafler la mise, c'est finalement Colmar qui décroche le gros lot, grâce à une forte mobilisation du maire, mais aussi des acteurs judiciaires colmariens.

Rester une capitale judiciaire

Gilbert Meyer, le maire de Colmar ne cachait pas sa joie ce vendredi, de retour de voyage à l'étranger, après cette décision du ministère de la justice. "Je voulais surtout que Colmar reste une capitale judiciaire. Il y a la cour d'assises, la cour d'appel, le tribunal de grande instance et les 140 avocats qui gravitent autour de ces activités, je ne pouvais pas me permettre de renoncer à ce dossier. En plus, la maison d'arrêt de rue des Augustins était menacée, avec la construction de Lutterbach . J'ai pris les devants et je suis très satisfait," a souligné le premier magistrat.

Gilbert Meyer a travaillé en toute discrétion pendant six mois sur ce dossier. Il a été épaulé par le préfet du Haut-Rhin notamment et Jean-François Thony, le procureur général près la cour d'appel. Il a annoncé la volonté d'accueillir cette prison, lors de ses voeux, le 3 janvier dernier. Après la frilosité de Strasbourg.

Au sud est de la ville

10 hectares ont été réservés au sud est de la ville pour accueillir cette maison d'arrêt de 550 places. Elle devrait employer entre 300 et 500 personnes. Le calendrier pour la construction n'a pas encore été dévoilé, c'est le ministère de la justice qui a les cartes en main.