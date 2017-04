Dossier : état des lieux de la surpopulation carcérale dans la région

106 %, c'est le taux d'occupation des prisons des Hauts-de-France. Un chiffre qui cache de grandes disparités et des situations de surpopulation critique : 188 % à Béthune. Pour y remédier, le Président du conseil départemental du Nord remet des propositions aujourd'hui au gouvernement.

C'est un record dont la France se passerait bien, celui du nombre de détenus. En mars, il y avait en France 69 430 personnes incarcérées pour...58 664 places. Soit un taux d'occupation de 118 %. A la prison de Villepinte en région parisienne, la directrice vient même d'annoncer qu'elle refusait d'accueillir de nouveaux prisonniers, sa prison est à 201 % d'occupation.

Dans les Hauts-de-France la situation est un peu moins critique : 106 % d'occupation avec 6847 détenus au 1er mars pour 6443 places selon le Ministère de la Justice. Mais ce chiffre cache une grande disparité. Les maisons d'arrêt, celles qui accueillent les prévenus en attente d'être jugés ou les détenus condamnés à de courtes peines sont toutes surpeuplées : Béthune 339 détenus pour 180 places (188%), Valenciennes 372 détenus pour 212 places (175 %) et l'on peut en citer d'autres : 139 % à Douai et à Sequedin, 113 % à Maubeuge. La raison : l'augmentation des courtes peines et le faible nombre de bracelets électroniques : 1000 dans la région.

A contrario, les centres de détention qui reçoivent les longues peines ne sont pas surpeuplés : 542 détenus pour 599 places à Bapaume.

La situation pourrait s'améliorer dans les maisons d'arrêt avec 2 projets de construction : le premier à Loos avec la reconstruction de l'ancienne prison qui a été récemment détruite. Autre projet : une construction de prison à Saint Laurent Blangy, 600 places en remplacement de la vétuste prison d'Arras avec ses 200 places en centre-ville.