Douai : 1 mort et 1 blessé dans un incendie

Les pompiers ont déployé d'importants moyens pour un incendie, rue des Fransures, dans le vieux Douai, ce vendredi. Le feu est parti d'un appartement au 1er étage d'un petit immeuble d'habitation qui en compte, vers 14h15. Un homme de 45 ans est décédé, après avoir sauté de la fenêtre de son appartement du 2ème étage, en voulant fuir les flammes avant même l'arrivée des secours. Il a été retrouvé inanimé dans une cour intérieur. Malgré les tentatives pour le sauver d'un médecin du Smur, cet homme est décédé. Un autre habitant a été légèrement blessé et a pu sortir du logement avant l'arrivée des secours.

"C'était un incendie préoccupant, explique Louis-Xavier Thirode, le préfet délégué à la Défense et à la Sécurité de la zone Nord. Il s'est produit dans le vieux Douai avec des maisons anciennes et liées entre elles". Une habitante d'un immeuble voisin a été légèrement blessée, incommodée par les fumées et en état de choc. L'immeuble d'où est parti l'incendie a été totalement détruit, le bâtiment mitoyen est fortement endommagé. Il a également été recommandé à 2 habitants d'un troisième immeuble de dormir ailleurs pour la nuit prochaine. 5 personnes ont donc été relogées soit par leur famille soit par la mairie.

4 lances à eau

Des opérations de reconnaissance ont été réalisées dans l'après-midi pour s'assurer qu'une troisième victime ne se trouvait pas l'immeuble. 4 lances à incendie ont été utilisées par les pompiers du Nord dont une sur la grande échelle. Cette intervention a nécessité de couper le courant dans le quartier, privant d'électricité 200 foyers.