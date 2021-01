Une trentaine d'objets en or, dont d'anciennes pièces de monnaie, ont été volées dans la nuit du mercredi 20 janvier, à Arkéos, le musée d'archéologie de Douai. Le préjudice s'élève à plus de 130.000 euros. Les malfaiteurs sont activement recherchés. Les équipes d'Interpol devrait être saisies.

Douai : 130.000 euros d'objets en or dérobés au musée archéologique Arkéos

Les malfaiteurs sont repartis avec des dizaines d'anciennes pièces de monnaie en or.

C'est une histoire digne d'Arsène Lupin ! Un vol avec effraction a eu lieu dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 janvier, à Arkéos, le musée archéologique de Douai. Plusieurs dizaines d'objet, notamment d'anciennes pièces d'or, ont été dérobés pour un préjudice estimé à plus de 130.000 euros.

Selon les images de télésurveillance, deux voleurs seraient impliqués. On les voit passer par le parc pour pénétrer à l'arrière du musée.

Toujours d'après les vidéos, les malfaiteurs, semblent bien connaitre les lieux : ils évitent les détecteurs de présence, paraissent savoir où ils vont et ce qu'ils cherchent. Tout laisse penser qu'ils ont donc fait du repérage avant de sévir.

Les suspects semblaient bien connaître le musée archéologique. - Agglomarétion du Douaisis

A l'intérieur du site, ils brisent plusieurs vitrines et dérobent une trentaine d'objets en or, essentiellement des pièces de monnaie, de l'époque gauloise et mérovingienne. D'autres objets sont cassés : des perles ou encore une épée dans un fourreau en bois, en partie endommagée.

Relevés d'empreintes et d'indices

Selon l'agglomération du Douaisis, la valeur de ces objets déclarée aux assurances est donc de 130.000 euros. Mais si l'or devait être refondu - ce qui est probable - les malfaiteurs en tireraient environ 10.000 euros.

Suite à ce vol, le musée Arkéos a porté plainte et le commissariat central de Douai fait tout pour retrouver les suspects. Les policiers sont venus sur place jeudi matin pour relever des empreintes et des indices.

Les services d'Interpol, qui luttent contre la criminalité à l'internationale, devraient être saisis. Le conservateur du musée a aussi alerté les numismates pour qu'ils ouvrent l’œil sur les réseaux sociaux.