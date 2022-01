Douai : deux ans de prison requis contre un policier de la BAC, soupçonné d'avoir renversé un jeune

Que s'est-il passé, à Douai, dans le quartier de Dorignies, le 12 septembre à 19h40 ? La question, posée à plusieurs reprises durant six heures d'audience au tribunal correctionnel ce mardi, est restée sans réponses précises.

Un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) de 46 ans était jugé pour violences volontaires avec arme, par personne dépositaire de l'autorité publique. La justice lui reproche d'avoir percuté, avec la voiture banalisée de la BAC qu'il conduisait, un jeune de 17 ans qui avait pris la fuite pour échapper à un contrôle.

Un "baqueux" expérimenté

Le policier qui se présente à la barre n'est pas un novice : il est dans sa 25e année de carrière, dont 15 à la BAC. Il est arrivé à Douai quelques mois avant les faits, pour diriger l'une des deux brigades. "J'aime le terrain, rechercher le flagrant délit" assure-t-il d'entrée. "C'est un chasseur" a confirmé aux enquêteurs l'un de ses trois collègues présents ce soir-là dans la voiture.

Alors quand, dans ce quartier connu pour le trafic de drogue, il voit un jeune avec une sacoche de marque en bandoulière et une capuche sur la tête qui se met à courir pour échapper au contrôle, il le suit, jusqu'à cette impasse où a lieu l'accident.

Versions divergentes

Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. C'est ensuite que les versions divergent. "Il m'a percuté", assure le jeune, Alexis, "j'ai volé sur le capot, ensuite je suis tombé, et il a roulé sur mes jambes". Bilan : une fracture du pied, de nombreuses plaies, six semaines d'immobilisation. Sa mère, Marie-Christine, est à ses côtés : "je ne suis pas anti-police, mais ce n'est pas parce que c'est un officier qu'il a droit de renverser quelqu'un et prendre la fuite".

Le policier, lui, conteste tout : "je n'ai pas percuté ce Monsieur", commence-t-il par répéter. Pour, au fil des heures, reconnaître avoir positionné sa voiture en travers de la route, pour stopper sa course, et parler de "contact". Selon sa version, c'est le jeune qui se serait jeté sur le capot. "Pourquoi ensuite ne pas avoir appelé les secours ?" relève la présidente. "Pour nous, il n'était pas blessé" répond le brigadier-chef.

ECOUTEZ : compte-rendu d'audience et rencontre avec la victime Copier

On a construit un château sur du sable

Le jeune homme prendra en effet une nouvelle fois la fuite, après l'accident, avant de s'écrouler chez une voisine, qui appellera les secours. "Il a couru, avec de telles blessures ?" interroge l'avocat du policier. Et Emmanuel Riglaire de lister certaines incohérences, avant de demander la relaxe : "il a saigné abondamment, et il n'y a aucune trace sur le véhicule". Pour lui, le dossier ne tient pas : "on a construit un château sur du sable". Et de balayer les témoignages qui corroborent pourtant la version du jeune homme : "il y a une omerta dans le quartier, les gens vont dans le sens des trafiquants de drogue, car ils ont peur des représailles".

ECOUTEZ : Emmanuel Riglaire, avocat du policier Copier

Le policier n'assume pas

Pour l'avocate de la victime, le scénario est pourtant clair : Nadia Tir estime que "le policier n'assume pas, c'est pour ça qu'il a des difficultés à narrer les faits de manière précise. Mais il y a quelque chose qui est constant dans les témoignages : c'est quelqu'un qui veut interpeller, qui veut faire du chiffre, notamment pour obtenir une promotion".

ECOUTEZ : Nadia Tir, avocate d'Alexis Copier

Interpellation ratée

Les quatre policiers auront, au cours de l'enquête, livré plusieurs versions de cette soirée-catastrophe, négligeant, dans leur rapport, de faire mention de cet autre raté : l'un des fonctionnaires a tenté d'asperger le jeune de gaz lacrymogène pour arrêter sa course, mais le vent a tout rabattu vers les policiers, qui n'ont pas pu le poursuivre.

Votre action était dangereuse et non professionnelle

Dans son réquisitoire, le procureur de la République, Frédéric Fourtoy, remettra de la mesure dans ces débats souvent houleux et enflammés. Il s'adresse au policier : "nous savons que vous n'avez pas percuté ce jeune pour le mettre KO. Vous avez voulu le bloquer. Mais votre action a été très dangereuse, et pas du tout professionnelle". Regrettant qu'il n'y ait pas "le début d'une remise en question" chez le prévenu, il demande, "en tenant compte de ses états de service", deux ans de prison, dont un an ferme, et une interdiction d'exercer le métier de policier pendant deux ans.

Le jugement sera rendu le 8 février, à 9 heures.