Douai: l'homme vendait de la drogue via Snapchat

La vente de drogue passe aussi désormais par les réseaux sociaux! Un homme de 29 ans, habitant à Douai, a été condamné le lundi 5 juillet à 18 mois de prison avec sursis pour trafic de drogue. Comme il était sous le coup d'une précédente condamnation avec un sursis de 11 mois, il est donc condamné au total à 29 mois de prison ferme.

L'enquête a commencé dès le 30 juin, l'homme est repéré vendant de la drogue sur le réseau social Snapchat, très utilisé par les jeunes. Il est interpellé dès le 1er juillet lorsqu'il sort d'un local. Lors des perquisitions menées dans ce local et à son domicile, les policiers découvrent 765 grammes de cannabis, 206 grammes de speed, 64 grammes de cocaïne, une cagoule et 1000€ en liquide. Il a été jugé en comparution immédiate le 5 juillet et donc condamné, au total, à 29 mois de prison ferme.