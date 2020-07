Douai : un an et 9 mois de prison ferme pour l'incendie d'une antenne-relais

Ils étaient soupçonnés d'avoir incendié une antenne-relais en mai dernier, à Dorignies, près de Douai. Deux hommes de 29 et 21 ans ont été condamnés jeudi soir à respectivement un an et 9 mois de prison ferme. Le premier, décrit comme le "meneur" du groupe, est parti directement en détention à l'issue du jugement. Deux autres personnes ont écopé de 12 et 8 mois de prison avec sursis. Selon nos informations, certains de ces jeunes hommes pourraient faire appel.

L'audience a duré toute l'après midi, ce jeudi, pour tenter de déterminer les responsabilités de chacun dans l'incendie de l'antenne-relais de Douai, qui a privé "des milliers de personnes de la possibilité d'utiliser leur téléphone" a rappelé le procureur Jean-Baptiste Biot. Le préjudice a été estimé à plusieurs centaines d'euros par Orange, l'opérateur en charge de cette antenne. Les jeunes hommes mis en cause sont originaires de Roubaix, de Villeneuve-d'Ascq, de Merville, et de Strasbourg. Ils seraient, selon plusieurs éléments retrouvés par les enquêteurs, proches de l'extrême gauche. Au domicile de tous les suspects, les policiers ont mis la main sur des éléments en lien avec le mouvement anarchiste et "antifasciste", tels que "des flyers, des affiches" ou des tags.

Les prévenus n'ont pas pris la parole lors de leur comparution immédiate ce jeudi 30 juillet. Certains envisagent de faire appel de la décision.

