Sans précédent pour la douane : un laboratoire de faux cosmétiques démantelé en Seine-et-Marne

La douane a indiqué mercredi avoir démantelé un laboratoire qui fabriquait des cosmétiques de contrefaçon, soins du corps et du visage, en Seine-et-Marne. C'est une découverte rare car la plupart des imitations ne sont pas, en règle générale, produites en France.

Joli coup de filet pour la douane en Ile-de-France. Elle a annoncé mercredi avoir démantelé un laboratoire qui fabriquait des faux soins du corps et du visage. Le laboratoire était situé en Seine-et Marne. Ce type de découverte est rare. Les douaniers la jugent même exceptionnelle et sans précédent car la fabrication de produits de contrefaçons a lieu, la plupart du temps, en dehors du territoire français.

Regardez la vidéo de la douane.

Il a fallu plusieurs semaines d'investigations aux douaniers pour mener à terme cette opération. Les enquêteurs des douanes ont découvert que ce laboratoire avait une double activité de production.

Il fabriquait d'un côté, sous sa propre marque, des produits cosmétiques destinés à l'exportation. De l'autre, il fabriquait des soins du corps et du visage qui étaient des contrefaçons de produits vendus en pharmacies.

Toujours en Seine-et-Marne, une deuxième société stockait 45.000 produits de contrefaçon et 45.000 conditionnements, des tubes, des flacons, des petits pots et des capsules, ainsi que des emballages. Un troisième point de stockage a aussi été mis à jour, dans le Calvados cette fois. Les douaniers ont trouvé 17.000 produits cosmétiques contrefaits et 50.000 conditionnements vides.