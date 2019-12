Douanes : 324.000 timbres de contrefaçon saisis à Roissy

Les douaniers de Roissy ont intercepté 324.000 timbres de contrefaçon en provenance de Chine et de Hong-Kong, ces dernières semaines, pour une valeur de plus de 300.000 euros.

Roissy-en-France, France

Au cours de ces dernières semaines, les douaniers de Roissy ont mis la main sur 324.000 timbres français et anglais, de contrefaçon, en provenance de Chine et de Hong-Kong, d'après un communiqué du ministère des Comptes publics. Une saisie pour une valeur de plus de 300.000 euros.

Les saisies se sont faites en plusieurs temps. Le 6 décembre dernier, un colis, expédié via le fret express, en provenance de Hong-Kong et à destination d'un particulier, en région parisienne, a pu être intercepté. L'opération a permis de récupérer plus de 100.000 timbres frauduleux. Le 23 octobre, c'étaient 240.000 timbres britanniques, à l'effigie de la reine d'Angleterre et portant la mention "Royal Mail" qui avaient été saisis, dans un colis en provenance de Chine.