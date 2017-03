Douanes en Auvergne-Rhône-Alpes : un bilan 2016 saisissant

En retrait sur le tabac de contrebande, les opérations douanières l'an dernier en Auvergne-Rhône-Alpes ont explosé dans tous les autres domaines. Le bilan de l’année 2016 a été présenté à Lyon ce lundi 20 mars.

S’ils n’ont saisi l’an dernier que 6,3 tonnes de tabac de contrebande contre le double l’année précédente, les services douaniers en Auvergne-Rhône-Alpes se sont illustrés en 2016 notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Trois tonnes de cannabis ont été interceptées, 50% de plus qu’en 2015. Les trafiquants ne se découragent pas et s’organisent. Pascal Regard, directeur régional des douanes à Lyon, a noté l’organisation de convois sur l’autoroute avec un véhicule éclaireur qui ouvre la voie et surveille s’il n’y a pas de forces de l’ordre en vue, un véhicule qui transporte la drogue, et un autre qui ferme la marche. « A nous d’être plus perspicaces pour les intercepter », commente le douanier.

L'équivalent de près d'un million d'euros en billets de banque du Venezuela

Les résultats de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment ont bondi avec 10 millions d'euros de capitaux illicites (+35%), et 53 millions d'euros de droits et taxes redressés (+22%). Une enquête est ainsi en cours, après l’interpellation de deux individus sur l’A43 en novembre, dans une affaire très internationale. Un véhicule immatriculé en Estonie, venant d’Italie après être passé par la Suisse, avec à son bord un Finlandais et un Allemand. Ils transportaient dans leurs bagages des dizaines de liasses de billets de banque, des bolivars du Venezuela. Ils avaient l’intention de se rendre à Monaco. La somme saisie équivaut à plus de 922.000 euros. Du jamais vu pour Olivier Duguet, chef divisionnaire des douanes de Grenoble, qui précise que l’enquête se poursuit pour déterminer l’origine et la destination de ces fonds.

La contrefaçon en forte hausse

L’un des grands succès des douaniers de la région en 2016, a été la saisie de plus d’un million d’articles de contrefaçon, soit une hausse de 137% sur un an. Sur une table, ils ont étalé un assortiment de faux sacs Vuitton, faux vêtements Gucci, fausses cigarettes de marques, et des jouets, peluches, gyropodes, ces engins de locomotion sur lesquels on se tient debout. Sans oublier des boîtes de jeux de construction imitant les produits de la célèbre marque danoise LEGO, et fabriqués en Chine. Quand ils n'imitent pas de célèbres marques, les produits peuvent être très éloignés des normes de sécurité. Comme ces sièges de bain pour bébés qui étaient dangereux et ont été détruits. Plus de 300 infractions aux normes ont été constatées l'an dernier.

Les douanes contribuent également à la lutte anti-terroriste et contre le grand banditisme. 19 personnes fichées S ont été interceptées en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 60 armes ont par ailleurs été saisies.