Douarnenez : le Bolomig, statue emblématique de la ville, retrouve sa place après une tentative de vol

"On a retrouvé notre petit bonhomme égyptien, notre Bolomig, cher à tous les Douarnenistes", souffle Dominique Boucheron, le premier adjoint au maire de Douarnenez. Un soulagement à la mesure de l’inquiétude des habitants toute la matinée de mardi 9 août. Au réveil, la statue emblématique de la ville avait disparu de sa stèle, place Gabriel Péri, victime, dans la nuit, d’une tentative de vol.

"Cela s’est passé vers minuit-une heure, explique Pascal Boucheron, un riverain a entendu un bruit douteux et a appelé la gendarmerie". Et lorsque les forces de l’ordre arrivent sur la zone, elles constatent que le Bolomig est à terre. "Malheureusement les malfrats avaient déjà quitté les lieux", s’indigne l’élu.

La statue a immédiatement été confiée aux services techniques de la ville "qui ont procédé à l’auscultation de notre bébé pour savoir s’il n’était pas trop malade et s’il pouvait être remis en état", explique Dominique Boucheron.

Appel à témoins et plainte déposée

Les dégâts ne sont pas anodins, "il y a un certain nombre de fissures sur le bronze. La partie dorsale ainsi que la partie arrière de la boite crânienne ont été bien enfoncées". Mais une remise en l’état provisoire est possible. Dès lors, toute la matinée, les agents techniques "ont procédé à des opérations dites chirurgicales", qui ont permis au Bolomig d’être remis à sa place. La mairie a déposé plainte et un appel à témoins a été lancé.

La statue restera là toute la saison estivale pour que les touristes, et les habitants, puissent en profiter. Une remise en état complète aura ensuite lieu, ce qui va occasionner "des coûts pour la collectivité" regrettel a municipalité.