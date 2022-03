Douarnenez : les locaux du PS recouverts de tags et de croix gammées

Des tags en noir et en rouge, des croix gammées sur les affiches, les murs, les vitres... Le local du parti socialiste de Douarnenez, rue Louis Pasteur a été vandalisé dans la nuit de samedi à dimanche. "Une atteinte au débat public et à la démocratie", selon Florence Crom élue socialiste de la ville, 2 semaines jour pour jour avant le premier tour de la présidentielle. "C'est intolérable", ajoute l'élue socialiste qui précise que la section locale a porté plainte.

Le maire de Morlaix a également réagi sur Twitter. "Acte imbécile et intolérable aux références nazies et antisémites inqualifiables. Honte aux auteurs", écrit Jean-Paul Vermot. L'adjointe au maire de Rennes et ancienne vice-présidente du conseil départemental du Finistère, Béatrice Hakni-Robin, regrette quant à elle des "infâmes dégradations antisémites", des "actes inacceptables qui portent gravement atteinte à la démocratie et doivent être fermement condamnés".