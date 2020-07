Double accident mortel près de Lisieux : procès renvoyé pour le chauffard de 24 ans

Plus d'une dizaine de personnes, arborant des t-shirts avec la photo des victimes et réclamant justice, se sont retrouvés six jours après le drame dans la salle du tribunal correctionnel de Lisieux. Alors que les obsèques n'ont pas encore eu lieu, qu'ils n'ont même pas encore pu voir les corps, ils se retrouvent face à l'auteur de l'accident. Un tout jeune homme de 24 ans, bûcheron au chômage, déjà condamné deux fois pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.

1,8 gramme d'alcool dans le sang, du cannabis et un permis annulé

Le prévenu n'avait plus de permis, il avait été annulé, et samedi dernier, après avoir passé la soirée dans un bar il roulait avec 1,8 gramme d'alcool dans le sang et avait fumé du cannabis. Vers 22 heures, il a percuté la moto qui arrivait en face. Gaylor 38 ans et Laura 15 ans n'ont pas survécu. Lui laisse trois jeunes enfants. Elle, six petits frères et sœurs. Mais aussi des parents et des grands parents brisés. "Quoi que je dise, quoi que je fasse, je ne pourrais jamais rattraper le tort que j'ai causé" leur dit-il en regardant vers la salle. Des sanglots s'élèvent. Le mot "assassin" retentit.

Gaylor 38 ans et sa fille Laura 15 ans ont été tués à moto à Saint-Martin-de-Mailloc près de Lisieux samedi 11 juillet 2020. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le jeune homme demande un délai pour préparer sa défense, il est accordé de droit. Mais se pose la question de son maintien en détention. "C'est impensable qu'il soit remis en liberté" estiment les trois avocats des parties civiles. Le procureur souligne son comportement changeant. "Il a quitté les lieux de l'accident avant d'y revenir, puis il a quitté l'hôpital avant d'être rattrapé pour être placé en garde à vue, on ne peut pas être sûr qu'il se présentera à l'audience". Le tribunal a donc décidé de le renvoyer en prison en attendant le procès dont la date a été fixée au 7 octobre prochain.