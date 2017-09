Double agression au marteau à Chalon-sur-Saône : le parquet diffuse un portrait-robot

Après la double agression au marteau vendredi 15 septembre à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), l'agresseur n'a toujours pas été interpellé. Le Parquet de Chalon lance un appel à témoin et diffuse un portrait robot pour tenter de retrouver cet homme.

La double agression a eu lieu vendredi 15 septembre à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Un homme a violemment frappé deux femmes à coups de marteau sur la tête. Il n'a toujours pas été interpellé et le procureur de Chalon a décidé de lancer un appel à témoins et de diffuser un portrait robot.

D'après les témoins, l'homme a entre 15 et 20 ans, mesure 1 m 70, a la peau plutôt claire et portait un bonnet noir et un sac à dos noir le jour des faits, ainsi qu'une paire de baskets Nike blanches.

La première agression a eu lieu rue Morinet, vendredi à 11 h 20. La victime est une pharmacienne de 51 ans. La seconde agression a eu lieu quelques minutes plus tard sur un banc du parc Georges Nouelle, le " parc aux biches. " Cette fois c'est une assistante maternelle de 54 ans qui a été frappée à la tête. D'après des adolescents présents dans le parc, le jeune agresseur aurait crié " Allah Akhbar " avant de s'enfuir.

Si vous pensez avoir des informations, vous pouvez contacter les services de la police judiciaire de Dijon au 03 80 44 58 70