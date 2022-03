Double assassinat aux Rives : le père de famille condamné à 18 ans de prison

Charles-Olivier A. a été condamné mercredi à 18 ans de prison ferme par la cour d'assises de l'Hérault. Il a été reconnu coupable d'avoir commis un double assassinat aux Rives en juillet 2019. Celui de sa femme et de sa fille de 20 mois. Une affaire de suicide collectif avorté.

À l'issue du procès du double assassinat aux Rives, Charles-Olivier A. a été reconnu coupable et condamné à 18 années de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault. Il a toujours reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Le 16 juillet 2019, ce père de famille de 42 ans a tué par balles sa femme, Samantha, et Ombeline, leur fille de 20 mois. Les parents avaient imaginé un suicide collectif parce qu'ils craignaient qu'on leur retire leurs trois enfants, mais le funeste projet n'est pas allé jusqu'à son terme.

Le lendemain du drame, leur bébé devait être placée provisoirement à l'hôpital de Montpellier, le temps qu'elle reprenne du poids. Le placement avait été demandé par la Protection maternelle et infantile (PMI) qui estimait que la santé Ombeline était en danger, car elle était dénutrie.

Les parents, qui étaient en guerre contre le services sociaux et le corps médical, ont tout envisagé pour éviter d'être séparés de leur enfant jusqu'à passer un pacte suicidaire : après avoir tué la mère et la fille, le père devait tuer les deux garçons puis se donner la mort. Finalement, les fils, de 7 et 11 ans à l'époque, ont été épargnés par Charles-Olivier A. qui a été arrêté par les gendarmes avant d'avoir pu se suicider.

L'accusé a été invité a prendre la parole une dernière fois : "J'ai évolué depuis les faits. la première évolution c'est quand j'ai dit à mes deux garçons que je leur faisais la promesse de rester en vie pour eux, malgré la perte d'une partie de moi-même qui est partie avec Samantha et Ombeline. J’ai fait la promesse de rester debout pour tout leur expliquer, pour qu’ils comprennent".

