Double meurtre de Pouyastruc : la famille du professeur de sport assassiné "en souffrance"

Les filles et l’ancienne compagne de Gabriel Fourmigué se sont constituées partie civile dans l’affaire du double assassinat de Pouyastruc. Plus de deux mois après le drame, l'avocat des proches du professeur de sport assassiné, évoque leur deuil et les démarches auxquelles elles sont confrontées.

Cela fait près de deux mois et demi que s’est produit le double assassinat dans le village de Pouyastruc, en Bigorre. Le 4 juillet dernier, Gabriel Fourmigué et Aurélie Pardon ont été tués. L’assassin a pris la fuite et n’a toujours pas été retrouvé. Le tireur présumé est l’ancien compagnon d’Aurélie Pardon, Cédric Tauleygne, avec lequel elle était en instance de divorce. Les parents et le frère d’Aurélie Pardon, ainsi que les filles et l’ancienne épouse de Gabriel Fourmigué ont pris des avocats et sont constitués parties civiles.

C’est l’un d’eux qui a accepté de nous parler de ce sujet douloureux pour les familles. Jérôme Marbot, l’avocat de proches de Gabriel Fourmigué explique que les démarches sont fastidieuses pour ses deux filles, âgées d’une vingtaine d’années, et que la situation reste très éprouvante deux mois après le drame.

Des familles endeuillées qui souhaitent rester discrètes

"C’est encore très dur" confie Jérôme Marbot, avocat des deux filles de Gabriel Fourmigué et de son ancienne compagne qui se sont constituées parties civiles. L’avocat poursuit : "Derrière ce double meurtre impressionnant, il y a aussi une famille en souffrance deux mois après les faits. Il y a beaucoup de choses à régler administrativement et émotionnellement."

Parmi ces "choses à régler" : le deuil d’un père pour ses deux filles âgées de 24 et 27 ans mais aussi "l’enfer" des démarches administratives selon les mots de Me Marbot, tout en sachant que la maison est sous scellés. Il faut fermer le compteur électrique, résilier certains contrats, s’occuper des assurances, avec la contrainte de devoir prouver que Gabriel Fourmigué n’est pas décédé d’une mort naturelle.

Les deux filles du professeur de sport doivent également régler la succession alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le tireur présumé du double assassinat de Pouyastruc. L’avocat Jérôme Marbot ajoute que ses clientes, tenues informées par les gendarmes quand c’est nécessaire, demandent simplement qu’on les respecte. Enfin, l'avocate des parents et du frère d'Aurélie Pardon, Me Carmen Buendia, ne souhaite pas communiquer sur le dossier.