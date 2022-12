Double assassinat de Pouyastruc : Cédric Tauleygne a un compte bancaire crypté en Israël

Cela fait cinq mois que Cédric Tauleygne est introuvable. Le 4 juillet 2022, Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué ont été tués en Bigorre dans le village de Pouyastruc. Ils étaient enseignants tous les deux à Tarbes au collège Desaix, ils avaient entamé une relation depuis quelques temps. Cédric Tauleygne est le tireur présumé. Il est l'ancien compagnon d'Aurélie Pardon.

ⓘ Publicité

La piste de la cavale de moins en moins probable

Selon nos informations, confirmées par le procureur de la République de Pau, les enquêteurs ont découvert que Cédric Tauleygne avait un compte bancaire crypté en Israël et sur lequel se trouvent 12.000€. Ce compte a été très surveillé ces derniers mois pour voir s'il y avait des mouvements dessus après le drame survenu à Pouyastruc. Résultat, rien.

Cédric Tauleygne n'a fait aucun retrait, ce qui rend l'hypothèse de la cavale assez peu plausible puisqu'il a besoin d'argent pour vivre étant donné qu'il s'est enfui il y a cinq mois et qu'il est parti avec peu d'affaires. Le parquet de Pau ajoute que "la coopération entre les Français et les Espagnols se poursuit et des recherches continuent d'être menées en Espagne". Le dernier signe de vie que le fugitif a donné remonte au mardi 5 juillet au matin, au lendemain du drame.

Parmi les derniers éléments qui avaient été transmis, Cédric Tauleygne avait fait des recherches sur internet "comment se suicider" mais aussi des recherches sur Xavier Dupont de Ligonnès .