Double assassinat de Pouyastruc : Cédric Tauleygne avait fait des recherches sur Xavier Dupont de Ligonnès

Parmi les dernières recherches sur Internet de Cédric Tauleygne, deux sujets interpellent : Xavier Dupont de Ligonnès et les pays sans extradition. Ces éléments confortent ceux qui le croient toujours en vie et en cavale.

Le tireur présumé de Pouyastruc reste introuvable deux mois et demi après le double assassinat survenu dans les Hautes-Pyrénées. On en sait pourtant un peu plus sur les recherches que Cédric Tauleygne a réalisées sur Internet. D'après nos informations, confirmées par le procureur de la République de Pau, cet homme de 35 ans voulait des renseignements sur la vie et la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d'avoir tué sa femme et ses enfants à Nantes en avril 2011 mais il n'a jamais été retrouvé. Le parquet de Pau ajoute que dans les autres recherches internet de Cédric Tauleygne, les enquêteurs ont aussi trouvé : "Comment se suicider ?"

Des similitudes avec l'affaire Dupont de Ligonnès ?

Un des éléments qui caractérise l'affaire Dupont de Ligonnès est le laps de temps qui s'écoule entre l'assassinat de ses enfants et de son épouse, et le début des recherches. Cela correspond à une dizaine de jours, ce qui permet à l'assassin présumé d'organiser son départ, sa fuite, sa cavale. Concernant l'affaire Pouyastruc, la temporalité est différente. Un plan Épervier avait été lancé dès 18h30 le soir du 4 juillet, juste après le double assassinat à Pouyastruc. L'auteur des coups de feu était déjà traqué.

On sait qu'il a ensuite pris la route vers l'Espagne, vers Jaca où le lendemain il a été en contact avec les forces de l'ordre, par téléphone. C'est à cette occasion qu'il avait dit son intention de se suicider. Lors d'une conférence de presse, le 6 juillet, le procureur de la République de Tarbes restait prudent sur le profil suicidaire de Cédric Tauleygne. Les enquêteurs à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès avait considéré la piste d'un monastère où il aurait pu se retrancher. La même hypothèse d'une retraite discrète dans un lieu reculé a été envisagée pour Cédric Tauleygne mais sans succès jusqu'ici.

Où s'enfuir et se cacher ?

C'est dans le secteur de Jaca que les recherches étaient menées pour retrouver Cédric Tauleygne, tireur présumé de Pouyastruc © Radio France - Rafael Benabdelmoumene

L'historique des recherches sur le web de Cédric Tauleygne révèle également qu'il souhaitait connaître les pays où la France n'a pas d'accord d'extradition. Cela correspond aux États qui peuvent ne pas transférer une personne vers la France qui en aurait fait la demande. Il s'agit de la majorité des états d’Amérique centrale et d’Amérique du sud (Pérou, Mexique, Argentine, Chili, etc.) mais aussi la Russie, l’Égypte, le Pakistan ou encore la Corée du Nord, etc.

Vu le peu de temps qui s'est écoulé entre les assassinats et le début des recherches, il est quasi improbable que Cédric Tauleygne ait pu s'enfuir par avion. Le scénario du bateau n'est pas écarté. Le plus probable reste une fuite à pied, en voiture ou en camion s'il a réussi à être pris en auto-stop.

Un assassin présumé qui brouille les pistes

Pour autant, les enquêteurs ont pu constater que les recherches sur internet de Cédric Tauleygne n'étaient pas si monochromes. Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, explique qu'il y avait des thèmes liés à la mort et aux conséquences pour ses deux enfants qu'il a eus avec Aurélie Pardon. On sait donc que Cédric Tauleygne a tapé "Comment se suicider ?" dans une barre de moteur de recherche. Rodolphe Jarry évoque également "les conséquences pour les enfants qui se retrouvent orphelins et qui perdent leurs parents coup sur coup".

Les recherches se poursuivent

Le fugitif qui vivait à Barbazan-Dessus et travaillait à Bordes chez Safran avait déposé des courriers dans les boîtes aux lettres de certains de ses proches pour leur faire part de ses volontés testamentaires. Il leur a également envoyé des messages avec son téléphone avant de disparaître. Plus aucune activité n'a été observée depuis le 4 juillet sur le téléphone portable de Cédric Tauleygne. Les recherches continuent notamment dans les Pyrénées-Atlantiques puisque Cédric Tauleygne a de la famille dans le département.