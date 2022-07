Double assassinat de Pouyastruc : l'appel à témoins relancé pour retrouver le tireur présumé

Alors que le tireur présumé de Pouyastruc reste introuvable, un appel à témoins est relancé ce lundi par la gendarmerie nationale. Cédric Tauleygne est recherché depuis le 4 juillet, jour où ont été assassinés Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué, dans un village des Hautes-Pyrénées, à Pouyastruc, vers 18h30. Cédric Tauleygne est soupçonné d'avoir tué Aurélie, son ancienne compagne, et Gabriel, l'homme avec lequel elle avait entamé une relation. Un dispositif de recherches conséquent a été déployé depuis, en Bigorre mais aussi dans les départements voisins, et jusqu'en Espagne où la moto du fugitif avait été retrouvée.

Les investigations se poursuivent

Cédric Tauleygne, âgé de 34 ans, vivait à Barbazan-Dessus et travaillait à Bordes, sur le site de Safran qui fabrique des moteurs d'hélicoptère (ex-Turboméca). Il mesure 1m75, a le crâne rasé et porte des lunettes. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un jean de couleur bleue et un blouson en cuir foncé. Cédric Tauleygne est présenté comme un homme athlétique, il pratiquait le vélo et le tir. Les gendarmes avaient découvert des nombreuses armes chez lui. Si vous avez des informations, vous êtes invités à joindre la section de recherches de Toulouse au 05.62.34.81.93.

Appel à témoins lancé par la gendarmerie nationale

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix