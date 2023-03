Double assassinat de Pouyastruc : le corps retrouvé en Espagne est celui du principal suspect Cédric Tauleygne

C'est sans doute le point final de l'affaire du double assassinat à Pouyastruc. D'après nos sources, la dépouille découverte récemment correspond au corps de Cédric Tauleygne. L'identification a pu se faire grâce à l'analyse des dents. Les ossements ont été retrouvés le dimanche 19 mars par un chasseur en Espagne, en Aragon, près de Jaca, au niveau de la Peña Oroel. Une autopsie a été pratiquée ce jeudi matin après la découverte du corps.

Les analyses ADN en cours

Le corps du fugitif recherché depuis huit mois et demi a été retrouvé et identifié. L'autopsie a été menée et a pu permettre de confirmer le suicide. Cédric Tauleygne s'est servi de son arme et s'est tiré une balle au niveau de la tête. En revanche l'état du corps ne permet pas de dater précisément son décès. Il semble que c'était peu de temps après l'assassinat d'Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué.

Par ailleurs, l'analyse de sa dentition a montré qu'il s'agissait bien de l'assassin présumé du double assassinat de Pouyastruc. Les résultats des analyses ADN ne sont pas encore connus. Le parquet de Pau appelle à la plus grande prudence. Les ossements découverts par un chasseur avaient été retrouvés près des affaires de Cédric Tauleygne, ses papiers d'identité (carte d'identité et permis de conduire) , son arme, son casque de moto, son téléphone portable et son chargeur. La Guardia Civil affirmait que tout laisser penser qu'il s'agissait de lui.