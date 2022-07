Double assassinat de Pouyastruc, le point sur l'enquête

Trois jours après le double homicide à Pouyastruc, le parquet de Pau ouvre une information judiciaire pour assassinats et a requis un mandat d'arrêt. Le tireur présumé est toujours recherché.

C'est une nouvelle étape ce jeudi dans l'affaire du double homicide survenu à Pouyastruc le soir du lundi 4 juillet. Le parquet de Pau a ouvert une information judiciaire pour assassinats et a requis un mandat d'arrêt. Par ailleurs, l'homme soupçonné d'avoir tué son ancienne compagne et le collègue avait lequel elle avait une relation, est toujours recherché par les forces de l'ordre en France et en Espagne.

Le téléphone n'a borné ni en Espagne ni en France ce jeudi

Les recherches se poursuivent dans les deux pays. Il faut vérifier que le tireur présumé n'est pas dans les Hautes-Pyrénées, notamment dans son village de Barbazan-Dessus. Les gendarmes surveillent tout, surtout les enfants que le suspect a eus avec Aurélie, la jeune femme tuée lundi à Pouyastruc. Il y a toujours quelqu'un avec ces petits.

Par ailleurs, ce jeudi, une rumeur a circulé. Il a été raconté que le téléphone du fugitif aurait borné dans les Hautes-Pyrénées. D'après nos informations, le téléphone n'a pas borné. Il y a aussi l'impression que cet homme ne se serait pas servi de son portable de la journée. Selon nos sources, l'arme utilisée pour le double assassinat à Pouyastruc n'a pas encore été retrouvée.

En Espagne, en Aragon, les gendarmes cherchent toujours dans le secteur de Jaca. C'est dans cette zone que l'homme a laissé sa moto, sur une route très empruntée par les cyclistes, en sachant qu'il est lui-même cycliste aguerri. Dans la presse espagnole on peut lire que des habitants de certains villages près de Jaca ont reçu la consigne de ne pas sortir de chez eux et de fermer les portes.